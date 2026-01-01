Stallhygiene in der Rinderhaltung | Kärcher

Zweimal täglich, jeweils vor der Fütterung, werden die Fütterungsanlagen gereinigt.





Laufwege werden täglich gekehrt.





Falls die Kühe auf Stroh stehen – in manchen älteren Ställen und oft auch in den Außenabteilen – muss regelmäßig ausgemistet werden.





Der Zeitpunkt für die gründliche Stallreinigung (Grundreinigung) kommt in der Rinder- und Milchviehhaltung mit der Umstallung von Bucht zu Bucht:



Ab einem Alter von zwei bis acht Wochen werden Kühe gruppenweise in Buchten gehalten. Die Größe dieser Buchten richtet sich nach dem Platzbedarf, der wiederum vom Alter der Tiere einer Gruppe abhängt.

Wenn die älteste Gruppe den Stall verlässt und ihre Bucht frei wird, ziehen die anderen Gruppen jeweils in die nächstgrößere Bucht um. Bei der Umstallung bietet sich dann die Gelegenheit, die Buchten zu reinigen.

Zwischen den Umstallungen kann eine Bucht ganz oder teilweise nach Bedarf gereinigt werden, etwa, um Reparaturen zu ermöglichen. Dafür müssen die Tiere aber zuvor aus der Bucht herausgebracht werden.