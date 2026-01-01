Stallhygiene in der Rinderhaltung | Kärcher

Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere schützen und die Wirtschaftlichkeit steigern: Dies sind die Ziele der Stallreinigung in der Milchvieh- und Rinderhaltung. Dabei ist – neben der Hygiene im Melkstand und in den Kälberiglus – auch die effiziente Reinigung der Ställe, also der Bereiche wichtig, in denen die Tiere den größten Teil ihres Lebens verbringen: Buchten und Außenställe für heranwachsende und erwachsene Tiere.
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