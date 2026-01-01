Waschplatz einrichten | Kärcher

Soll das gesamte Werkstattpersonal Zugang zum Waschplatz haben, muss die Waschtechnik so ausgelegt sein, dass sie selbsterklärend ist, um Bedienungsfehler sicher auszuschließen. Ein stationärer Hochdruckreiniger ist hier im Gegensatz zu mobilen Geräten, vor allem, wenn der nötige Platz vorhanden ist, die geeignetere Wahl. Er bietet den Vorzug, dass das Gerät in einem nicht für alle zugänglichen Technikraum untergebracht werden kann. Der für die Waschtechnik verantwortliche Mitarbeiter legt dort am Gerät die Art der Programme, den Strahldruck, die Dosierung der Waschchemie und die Länge der Waschzeit fest. Über ein separates Bedienterminal am Waschplatz können diese verschiedenen voreingestellten Waschprogramme abgerufen werden. So lassen sich sicher Arbeitsunfälle vermeiden, unabhängig davon, wie viele Mitarbeiter den Waschplatz nutzen, und Beschädigungen durch weniger erfahrenes Werkstattpersonal an Kundenfahrzeugen und Teilen ausschließen. Darüber hinaus empfehlen sich stationäre Hochdruckreiniger aufgrund geringerer Rüstzeiten überall dort, wo der Waschplatz täglich mehrere Stunden in Betrieb ist und sehr viele Fahrzeuge und Teile gereinigt werden müssen.