Reinigung in Werkstätten | Kärcher

Im Werkstattbereich werden ganz andere Anforderungen an den Bodenbelag gestellt als beispielsweise in Kunden- oder Büroräumen: Neben hoher Robustheit und Trittsicherheit ist auch Laugen- und Säurebeständigkeit sehr wichtig. Immer wieder fällt beispielsweise schweres Werkzeug auf den Boden, wobei es nicht sofort zu sichtbaren Abplatzungen kommen sollte. Öle, Fette und Nässe verursachen Glätte. Daher muss eine Rutschhemmung vorhanden sein, um Unfällen vorzubeugen. Schon aufliegender Staub kann die Begehsicherheit von Hartböden deutlich herabsetzen. Rund 30 Prozent aller angezeigten Arbeitsunfälle geschehen aus dem Laufen und Gehen heraus, das heißt sie entwickeln sich oftmals aus einer Stolper-, Rutsch- oder Sturzbewegung. Nicht zuletzt dienen regelmäßig durchgeführte Unterhalts- und Grundreinigungen dem Werterhalt des Bodenbelags. Denn Sand, Staub und andere Schmutzpartikel können die Oberfläche verletzen, die sich dadurch aufraut. Dies bietet nicht nur Verschmutzungen besseren Halt, sondern führt auch zur stärkeren Abnutzung des Bodens.

Um die gestellten Anforderungen an Sauberkeit, Werterhalt und Trittsicherheit zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Reinigung des Bodens mit Maschinentechnik notwendig. Je nach Belag ist dabei eine andere Vorgehensweise nötig: