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    25 L Eimer (grau) | Kärcher

    Grauer Eimer mit blauem Henkel, frontal abgebildet, auf weißem Hintergrund.

    25 L Eimer (grau)

    Bestellnummer: 9.212-254.0

    Grauer Eimer mit farbcodiertem Tragegriff
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