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    25 L Eimer (grau) | Kärcher

    Grauer Eimer mit rotem Griff, frontal fotografiert. Der Eimer hat eine rechteckige Form und eine glatte Oberfläche.

    25 L Eimer (grau)

    Bestellnummer: 9.212-255.0

    Grauer Eimer mit farbcodiertem Tragegriff
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