Abfalleimer mit Pedal 30 L | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-363.0Tretabfalleimer mit 30 l Volumen aus langlebigem und recycelbarem Kunststoff. Geeignet für Müllsäcke im Format 70 × 40 cm. Mit geruchsabsorbierender Kartuschenbox.
Material
PP
Kapazität (l)
30
Farbe
Weiß
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.6
Verpackungsgewicht (kg)
3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
500 x 360 x 480
Abmessungen, verpackt (mm)
500 x 360 x 480
Anwendungsgebiete