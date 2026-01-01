Abfalleimer mit Pedal 30 L | Kärcher

Der 30 Liter große, langlebige und rostfreie Tretabfalleimer besteht aus recycelbarem Kunststoff (mit über 60 % Recyclinganteil) und eignet sich für Müllsäcke im Format 70 × 40 Zentimeter. Dank des Fußpedals, das über eine robuste Stange aus Kunststoff den Deckel öffnet, kann jeder Handkontakt mit dem Abfalleimer vermieden werden. Dazu sind alle Teile sehr einfach hygienisch zu reinigen.