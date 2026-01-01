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    Abfalleimer mit Pedal 30 L | Kärcher

    Weißer Mülleimer mit Fußpedal auf weißem Hintergrund.

    Abfalleimer mit Pedal 30 L

    Bestellnummer: 6.999-363.0

    Tretabfalleimer mit 30 l Volumen aus langlebigem und recycelbarem Kunststoff. Geeignet für Müllsäcke im Format 70 × 40 cm. Mit geruchsabsorbierender Kartuschenbox.
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