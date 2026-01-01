Abfalleimer mit Pedal 60 L | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-362.0Tretabfalleimer mit 60 l Volumen aus langlebigem und recycelbarem Kunststoff. Geeignet für Müllsäcke im Format 70 × 110 cm. Mit geruchsabsorbierender Kartuschenbox.
Material
PP
Kapazität (l)
60
Farbe
Weiß
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.6
Verpackungsgewicht (kg)
4.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
500 x 360 x 680
Abmessungen, verpackt (mm)
500 x 360 x 680
Anwendungsgebiete