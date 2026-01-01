Abfalleimer mit Pedal 60 L | Kärcher

Der 60 Liter große, langlebige und rostfreie Tretabfalleimer besteht aus recycelbarem Kunststoff (mit fast 70 % Recyclinganteil) und eignet sich für Müllsäcke im Format 70 × 110 Zentimeter. Dank des Fußpedals, das über eine robuste Stange aus Kunststoff den Deckel öffnet, kann jeder Handkontakt mit dem Abfalleimer vermieden werden. Dazu sind alle Teile sehr einfach hygienisch zu reinigen.