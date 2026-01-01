Abfalleimer mit Schwingdeckel 25 L | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 9.212-308.0Abfalleimer mit Schwingdeckel, komplett mit 6 Etiketten für die getrennte Müllsammlung.
Material
PP
Kapazität (l)
25
Farbe
Weiß
Menge (Stück)
1
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.2
Verpackungsgewicht (kg)
1.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
330 x 260 x 520
Abmessungen, verpackt (mm)
330 x 260 x 520
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung