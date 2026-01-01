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    Abfalleimer mit Schwingdeckel 25 L | Kärcher

    Weißer, rechteckiger Mülleimer mit schrägem Deckel, freistehend auf weißem Hintergrund.

    Abfalleimer mit Schwingdeckel 25 L

    Bestellnummer: 9.212-308.0

    Abfalleimer mit Schwingdeckel, komplett mit 6 Etiketten für die getrennte Müllsammlung.
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