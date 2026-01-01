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    Abgasstutzen 66x119mm D149 | Kärcher

    Silberne Metallkonstruktion mit zylindrischer Form und Nieten, möglicherweise ein Teil eines Geräts oder einer Maschine.

    Abgasstutzen 66x119mm D149

    Bestellnummer: 4.656-149.0

    Mit Zugunterbrecher für Rauchrohranschluss.