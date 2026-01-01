Abgasstutzen 76x157mm D199 | Kärcher

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Bestellnummer: 4.656-079.0Abgasstutzen (Anschluss oval, Durchmesser 157 mm) zum Anschluss an Heißwasser-Hochdruckreiniger. Mit Zugunterbrecher für Rauchrohranschluss. Für Rauchrohrdurchmesser bis 200 mm.
Durchmesser (mm)
200
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.1
Anwendungsgebiete