ABS Steuertrafo für HKF 30/14-E | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-481.0E-Schrank mit Steuertransformator (Nennleistung 100 VA) und 10 m Kabel (mit Stecker) für den Innenreinigungskopf HKF 30/14-E.
Spannung (V)
230 - 460
Frequenz (Hz)
50 - 60
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.6