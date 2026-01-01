ABS Steuertrafo für HKF 30/14-E | Kärcher

E-Schrank mit Steuertransformator (Nennleistung 100 Voltampere) und 10 Meter Kabel (mit Stecker) für den Innenreinigungskopf HKF 30/14-E. Eingangsspannungen des E-Schranks: 230 Volt, 400 Volt, 420 Volt und 460 Volt, 50/60 Hertz. Ausgangsspannungen des E-Schranks: 24 Volt / AC.