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    Abstandhalter (inkl. Düsenverschraubung) | Kärcher

    Schwarzes Kunststoff-Zubehörteil mit konischer Form und geriffelten Rand, auf weißem Hintergrund.

    Abstandhalter (inkl. Düsenverschraubung)

    Bestellnummer: 5.394-294.0

    Gewährleistet einen ständigen Sicherheitsabstand z.B. bei Reifen und Karosserie. Verhindert somit die Beschädigung empfindlicher Oberflächen, Befestigung direkt am Strahlrohr