Abstandhalter (inkl. Düsenverschraubung) | Kärcher

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Bestellnummer: 5.394-294.0Gewährleistet einen ständigen Sicherheitsabstand z.B. bei Reifen und Karosserie. Verhindert somit die Beschädigung empfindlicher Oberflächen, Befestigung direkt am Strahlrohr
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1