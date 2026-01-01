Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Acryl Moppbezug Dusty MultiLink | Kärcher

    Türkis-grauer Mopaufsatz mit Etikett der Marke "Buffy". Das Etikett zeigt Pflegehinweise und eine Person beim Reinigen.

    Acryl Moppbezug Dusty MultiLink

    Bestellnummer: 9.212-166.0

    Acrylmopp für Dusty MulitLink.
    Angebot anfordern