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    Adapter 1 M22AG-TR22AG | Kärcher

    Messing-Schlauchkupplung mit schwarzem Kunststoffring und Gewinde auf beiden Seiten.

    Adapter 1 M22AG-TR22AG

    Bestellnummer: 4.111-029.0

    Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu