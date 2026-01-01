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    Adapter 2 M22IG-TR22AG | Kärcher

    Messing-Schlauchkupplung mit schwarzem Kunststoffring, seitlich liegend auf weißem Hintergrund.

    Adapter 2 M22IG-TR22AG

    Bestellnummer: 4.111-030.0

    Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu