Adapter 4 TR22IG-D11 | Kärcher

Mit AVS-Swivelanschluss versehene Hochdruckschläuche koppeln Sie mithilfe dieses Adapters mühelos mit unserer neuen und innovativen EASY!Force-Hochdruckpistole. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.