10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Adapter 5 TR22IG-M22AG | Kärcher

    Messingadapter mit schwarzem Kunststoffring und Gewinde, Nahaufnahme auf weißem Hintergrund.

    Adapter 5 TR22IG-M22AG

    Bestellnummer: 4.111-033.0

    Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt