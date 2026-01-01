Adapter 6 TR22IG-M22AG | Kärcher

Unsere neue EASY!Force-Hochdruckpistole sowie Hochdruckreiniger, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind, können mit diesem Adapter einfach und sicher mit Hochdruckschläuchen verbunden werden, die über einen M 22 × 1,5-Anschluss verfügen. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.