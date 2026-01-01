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    Adapter 6 TR22IG-M22AG | Kärcher

    Messing-Schlauchkupplung mit grauem Kunststoffüberzug, sechseckige Form, seitliche Ansicht.

    Adapter 6 TR22IG-M22AG

    Bestellnummer: 4.111-034.0

    Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu