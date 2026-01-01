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    Adapter 7 M18IG-TR20AG | Kärcher

    Messinganschlussstück mit schwarzem Kunststoffring und gelbem Dichtungsring, Nahaufnahme.

    Adapter 7 M18IG-TR20AG

    Bestellnummer: 4.111-035.0

    Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu