Adapter 7 M18IG-TR20AG | Kärcher

Düsen, Flächenreiniger oder Waschbürsten, die über EASY!Lock verfügen, und Strahlrohre mit M 18 × 1,5-Anschluss koppeln Sie zügig und sicher mit diesem Adapter. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.