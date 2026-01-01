Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock | Kärcher

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Bestellnummer: 4.111-037.0Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2