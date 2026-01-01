10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock | Kärcher

    Messing-Verbindungsteil mit Gewinde, umgeben von einem grauen Kunststoffgehäuse, auf weißem Hintergrund.

    Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock

    Bestellnummer: 4.111-037.0

    Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu