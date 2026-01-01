Adapter EASY!Lock 22 AG - 3/8" NPT AG | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 4.111-042.0
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1