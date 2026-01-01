Adapter Flächenreiniger | Kärcher

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Bestellnummer: 4.762-402.0Zur Verwendung von Commercial Flächenreinigern mit Home&Garden-Hochdruckreinigern
Anschlussgewinde
M 18
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1