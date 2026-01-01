Adapter für gerade Winkeldüse | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 5.321-992.0Zum anbringen an alle Mini-Winkeldüsen. Ermöglicht den Umbau der Mini-Winkeldüsen zu einer geraden Düse.
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
44 x 12 x 12