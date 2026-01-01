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    Adapter für gerade Winkeldüse | Kärcher

    Metalladapter mit beidseitigem Außengewinde, zentraler geriffelter Bereich, auf weißem Hintergrund.

    Adapter für gerade Winkeldüse

    Bestellnummer: 5.321-992.0

    Zum anbringen an alle Mini-Winkeldüsen. Ermöglicht den Umbau der Mini-Winkeldüsen zu einer geraden Düse.