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    Luftreiniger AF 100 | Kärcher

    Kärcher Luftreiniger, weiß, mit schwarzem oberen Gitter und blauer LED-Anzeige auf der Vorderseite.

    Luftreiniger

    AF 100

    Bestellnummer: 1.024-810.0