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    Akku-Bürstsauger | Kärcher

    Akku-Bürstsauger

    Kärcher Akku-Bürstsauger überzeugen mit hoher Reinigungsleistung auf Hart- und Teppichflächen, sind flexibel und robust. Die Bürstenwalze reinigt besonders gründlich und richtet die Fasern auf, für ein perfektes Reinigungsergebnis. Die Akku-Bürstsauger von Kärcher punkten u.a. mit automatischer Bodenerkennung, Bürstenabreinigungsfunktion, LED-Display und besonders geringer Unterfahrhöhe.

    Der CV 30/2 Bp: ein zuverlässiger Partner in jeder Situation

    Ein Gerät, viele Möglichkeiten: Mit unserem neuen Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp gelingt die Reinigung in jeder Situation. Dank der besonders geringen Unterfahrhöhe reinigt der kompakte Sauger problemlos unter Betten und anderem Mobiliar. Die praktische Flächendüse ermöglicht das Reinigen von Tischen, auf Schränken, Türrahmen, an Decken und Lampen oder in engen Bereichen.


    Darauf kommt es an: kompakt und wendig im Einsatz


    Einfache Bedienung, maximale Mobilität und effektive Schmutzentfernung: Der CV 30/2 Bp ist der ideale Bürstsauger für den professionellen Einsatz. Dank automatischer Bodenerkennung sorgt er auf allen Teppich- und Hartflächen für eine hervorragende Reinigungsleistung. Der platzsparende Akku-Bürstsauger reinigt hierbei kabellos und ist wendig und kinderleicht zu bedienen. Die Suche nach einer Steckdose und das hinderliche Kabel gehören damit der Vergangenheit an. 

    Kärcher CV 30/2 Bp: ein zuverlässiger Partner in jeder Situation

    SCHNELLER ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS

    Der Kärcher CV 30/2 Bp erkennt automatisch den Untergrund

    Automatische Bodenerkennung

    Der Sauger erkennt automatisch den Untergrund, auf dem er sich befindet, und passt sein Leistungsniveau entsprechend an. So lassen sich sowohl auf Textil- als auch auf Hartflächen hervorragende Reinigungsergebnisse erzielen.

    Selbstreinigungsfunktion der Bürstenwalze

    Selbstreinigungsfunktion der Bürstenwalze

    Per Fußschalter wird die Reinigungsfunktion der Bürstenwalze aktiviert. Die aufgewickelten Haare werden zertrennt und vollständig eingesaugt. Der Sauger übernimmt so die schnelle, effektive und hygienische Reinigung der Bürstenwalze, ohne dass diese manuell entnommen werden muss. Das spart Zeit im Reinigungsprozess.

    Kompakte Bauweise mit geringer Unterfahrhöhe

    Kompakte Bauweise mit geringer Unterfahrhöhe

    Der kompakte und wendige Sauger mit seinem ultraflachen Design eignet sich ideal für eine lückenlose und gründliche Reinigung unter flachem Mobiliar wie Betten, Möbeln oder Kommoden.

    Weil die inneren Werte zählen:

    Entdecken Sie die Vorteile unseres neuen Akku-Bürstsaugers CV 30/2 Bp

     

     

    Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku

    Starke Leistung trifft kabellose Flexibilität: Der Akku ist mit allen Geräten der Akkuplattformen 36-V-Kärcher Battery Power+ und Battery Power kompatibel.

    Langlebiges und kompaktes Design

    Das kompakte und robuste Gerätedesign des CV 30/2 Bp ist extrem zuverlässig im Einsatz und sorgt durch seine hohe Lebensdauer gleichermaßen für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

    Immer bestens informiert

    Der 36-Volt-Akku schafft Transparenz in der Anwendung. Er erkennt das gekoppelte Gerät und zeigt automatisch die verbleibende Restlaufzeit beim Saugen an.

    Multifunktionaler innovativer Griff mit LED-Display

    Ausgestattet mit ergonomischem Ein- und Ausschalter, LED-Display mit praktischer Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit und eco!efficiency-Modus, der die Laufzeit verlängert und Arbeitsgeräusche beim Saugen im laufenden Betrieb reduziert.

    Einfache und ergonomische Bedienung

    Der CV 30/2 Bp ist leicht und ohne Einweisung zu bedienen. Er unterstützt die Anwendung proaktiv, lässt sich komfortabel ein- und ausschalten und verfügt über ein ergonomisches Design. Mit automatischer Bodenerkennung sowie Bürstenwalzen-Reinigungsfunktion.

    Hochwirksamer HEPA-14-Filter

    Der optional erhältliche HEPA-14-Filter erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft. Mit einem Abscheidegrad von 99,995 % ist er nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. Selbst Aerosole, Viren und Keime werden zuverlässig und nahezu vollständig aus der Luft gefiltert und nicht wieder an die Umgebungsluft abgegeben.

    Sie haben es in der Hand: Die Leistungsmerkmale im Überblick

    Kärcher CV 30/2 Handgriff

    Multifunktionaler Handgriff

    Der CV 30/2 Bp verfügt über eine LED-Display-Anzeige der Akku-Restlaufzeit. Der Ein- und Ausschalter ist komfortabel bedienbar. Zudem besteht die Möglichkeit, jederzeit in den praktischen eco!efficiency-Modus zu wechseln. Dieser verlängert die Akku-Restlaufzeit und reduziert das Arbeitsgeräusch.

    LED-Display des CV 30/2 Bp

    LED-Display

    Im Betrieb zeigt die LED-Anzeige die verbleibende Restlaufzeit des Battery Power+-Akkus in Minuten sowie entsprechende Servicecodes an.

    Alle Funktionen können einfach und ergonomisch am Handgriff des CV 30/2 Bp gesteuert werden

    Intuitives Bedienkonzept

    Alle Funktionen können einfach und ergonomisch am Handgriff des CV 30/2 Bp gesteuert werden. Einfach, praktisch und schnell im Reinigungsprozess.

    Nützlicher Falschluftring

    Nützlicher Falschluftring

    Bei hohen Schiebekräften wie auf hochfaserigen Teppichböden lässt sich durch Drehen am gelben Ring die Falschluftabdeckung öffnen und die Schiebekraft sofort reduzieren.

    Der CV 30/2 Bp Adv ist standardmäßig mit einer zusätzlichen Flächendüse ausgestattet

    Flächendüse

    Für den CV 30/2 Bp gibt es zusätzlich eine Flächendüse. Die praktische Düse ist auch für alle anderen Trockensauger mit DN35 als optionales Zubehör erhältlich. Sie ermöglicht eine gründliche Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen wie auf Schränken, in Ecken und unter Möbeln.

    Enorm leistungsstarker Battery Power+-Akku

    Akkuleistung

    Enorm leistungsstarker Battery Power+-Akku. Der 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku bietet 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display via LCD-Display. Kabellose Bewegungsfreiheit und Reinigung, wo immer es notwendig ist.

    Zuverlässig im Einsatz: Technik im Überblick

    Mit seiner automatischen Bodenerkennung, der praktischen Bürstenabreinigungsfunktion und seinem ultraflachen Design sorgt der CV 30/2 Bp für höchste Flexibilität und Beweglichkeit. Die 36-Volt-Akku-Technologie ermöglicht stets eine ortsunabhängige hervorragende Reinigung. Im alltäglichen Einsatz bietet der clevere Akku-Bürstsauger vollste Mobilität und flexible Einsatzmöglichkeiten, besonders in den Bereichen Hotel- und Gebäudereinigung.

    ultraflacher Bürstsauger mit besonders geringer Unterfahrhöhe

    Mobilität

    Der CV 30/2 Bp bietet ein neues Maß an Unabhängigkeit in der Reinigung. Dank des starken Akkus ist eine kabellose und kraftvolle Reinigung überall möglich. Der ultraflache Bürstsauger mit besonders geringer Unterfahrhöhe schafft eine gründliche Reinigung problemlos unter niedrigen Möbeln wie Betten, Kommoden und Schränken.

    optional erhältliche HEPA-14-Filter

    Optionaler HEPA-14-Filter

    Sicherheit geht vor: Der optional erhältliche HEPA-14-Filter erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft. Er bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. Selbst Aerosole, Viren und Keime werden zuverlässig und nahezu vollständig abgefangen und gebunden.

    eco!efficiency-Modus

    eco!efficiency-Modus

    Der wirtschaftliche eco!efficiency-Modus ermöglicht sowohl einen geringeren Geräuschpegel bei der Reinigung im laufenden Betrieb als auch eine deutlich verlängerte Akkulaufzeit.

    Von Profis für Profis: Für wen eignet sich der Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp?

    Der Kärcher CV 30/2 Bp eignet sich insbesondere für den professionellen Einsatz überall dort, wo Hart- oder Textilböden regelmäßig gereinigt werden müssen. Unabhängig von Steckdosen und Kabeln ist der schnelle und effiziente Einsatz für gewerbliche Anwender überall möglich.

    Professionelle Reinigung von textilen und harten Bodenflächen

    Gebäudedienstleister

    • Professionelle Reinigung von textilen und harten Bodenflächen im repräsentativen Bereich wie Empfang, Büros, Besprechungs- und Seminarräume
    • Flexible und kabellose Reinigung auch unter besonders niedrigen Möbeln
    Professioneller Akku-Bürstsauger für alle Arten von Bodenflächen

    Hotel- und Gastgewerbe

    • Professioneller Akku-Bürstsauger für alle Arten von Bodenflächen, egal ob Hart- oder Textilflächen
    • Hervorragende Reinigung dank besonders geringer Unterfahrhöhe auch unter Betten, Kommoden und Schränken
    • Praktische Flächendüse für eine gründliche Reinigung auch auf Schränken, an Decken sowie bei weiteren Überkopfanwendungen