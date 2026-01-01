Akku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,5 Ah | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.654-328.0Akku mit Li-Ionen-Zellen (7,2 V/2,5 Ah) für Kärcher Elektrobesen EB 30/1.
Menge (Stück)
1
Kapazität (Ah)
2.5
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)
7.2