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    Akku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,5 Ah | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Batteriefach mit rechteckiger Form und Steckverbindung, auf weißem Hintergrund.

    Akku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,5 Ah

    Bestellnummer: 6.654-328.0

    Akku mit Li-Ionen-Zellen (7,2 V/2,5 Ah) für Kärcher Elektrobesen EB 30/1.