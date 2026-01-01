Aktivschaum CP 940 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-519.0Leicht alkalischer Aktivschaum für einen stabilen Schaum in SB-Waschanlagen. Der VDA-konforme Aktivschaum mit angenehmem Zitronenduft schont dank guter Abspüleigenschaften den Lack.
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
8
Gewicht (kg)
20.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 230 x 410
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete