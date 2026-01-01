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    Aktivschaum CP 940 | Kärcher

    Großer Kanister mit Kärcher VehiclePro Professional CP 940, Etikett zeigt Auto mit Schaum.

    Aktivschaum CP 940

    Bestellnummer: 6.295-519.0

    Leicht alkalischer Aktivschaum für einen stabilen Schaum in SB-Waschanlagen. Der VDA-konforme Aktivschaum mit angenehmem Zitronenduft schont dank guter Abspüleigenschaften den Lack.
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