Aktivschaum CP 940 | Kärcher

Ideal für die Fahrzeugwäsche mit Bürste in SB-Waschanlagen, jedoch auch sehr gut in Hochdruckreinigern mit Schaumdüsen geeignet: der ergiebige Aktivschaum CP 940 von Kärcher zur gründlichen und schonenden Pkw- und Nfz-Wäsche. Der Aktivschaum ist für die Anwendung als Nass- und Trockenschaum mit Bürste konzipiert und erzeugt einen hellen und voluminösen Schaum, der mühelos Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen löst sowie gleichzeitig die Bürstengleitfähigkeit für eine sanfte Reinigung erhöht. Dazu wird Schlierenbildung auf dem Lack dank der Abstimmung mit nachfolgenden Wachsprodukten verhindert und die Wiederanschmutzung der Bürsten reduziert. In CP 940 enthaltene Tenside sind umweltverträglich nach OECD biologisch abbaubar und im Ölabscheider schnell öl-/wassertrennend.