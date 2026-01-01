Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS C | Kärcher

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Bestellnummer: 2.110-012.0Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Kompaktklasse. Einfachste Montage und alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlussteile.
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
30
Lieferumfang