Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS C | Kärcher

Bestellnummer : 2.110-012.0

Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Kompaktklasse. Einfachste Montage und alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlussteile.