Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.110-011.0Automatische Schlauchtrommel als leicht montierbarer Komplett-Anbausatz. Geeignet für die HDS-Mittel- und Superklasse. Für maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs.
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
32.5
Lieferumfang