Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S | Kärcher

Die automatische Schlauchtrommel bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs. Sie eignet sich für die HDS Mittel- bzw. Superklasse und lässt sich dank des praktischen Komplett-Anbausatzes kinderleicht montieren. Dabei bleiben alle Gerätefunktionen erhalten. Für den Transport kann die Schlauchtrommel wieder bequem abgenommen werden. Der Anbausatz beinhaltet eine automatische Schlauchtrommel, einen Hochdruckschlauch sowie alle erforderlichen Anschlussteile.