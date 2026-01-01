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    Anbausatz Betriebsstundenzähler | Kärcher

    Digitaler Betriebsstundenzähler mit schwarzem Gehäuse und zwei Kabeln, Anzeige zeigt 1610.3 Stunden.

    Anbausatz Betriebsstundenzähler

    Bestellnummer: 2.853-192.0

    Anbausatz Betriebsstundenzähler zur Feststellung der Gerätelaufzeit.
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