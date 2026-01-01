Anbausatz Betriebsstundenzähler | Kärcher

Der Anbausatz Betriebsstundenzähler lässt sich einfach an der Steuereinheit installieren. Die Vorrichtung zur Positionierung wurde bereits an der Steuereinheit berücksichtigt. Der Zähler verfügt über eine digitale Anzeige. Der Anbausatz Betriebsstundenzähler ermöglicht die exakte Feststellung der Laufzeit des Geräts. Er bietet Optimierung der Serviceintervalle und einfache Sichtbarkeit der bisher geleisteten Stunden.