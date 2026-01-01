Anbausatz Cage-Rahmen groß | Kärcher

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Bestellnummer: 2.637-007.0Der robuste Cage-Anbausatz mit großem Schutzrahmen schützt die Komponenten des HD 9/21 G und HD 9/23 G/De aus der HD Gasoline Advanced-Reihe. Inklusive Ösen zur Kranverladung.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.2