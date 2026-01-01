Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Anbausatz Cage-Rahmen groß | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit rotem Motor, weißem Tank und Metallrahmen, Detailansicht der Pumpe und Schläuche.

    Anbausatz Cage-Rahmen groß

    Bestellnummer: 2.637-007.0

    Der robuste Cage-Anbausatz mit großem Schutzrahmen schützt die Komponenten des HD 9/21 G und HD 9/23 G/De aus der HD Gasoline Advanced-Reihe. Inklusive Ösen zur Kranverladung.