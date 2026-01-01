Anbausatz Druckspeicher für HDS Mittel- und Superklasse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.641-803.0Der Druckspeicher kann zusätzlich am HDS-Gerät montiert werden, um etwaige Druckstöße zu dämpfen und damit das Leitungssystem des Geräts zu schonen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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