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    Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse | Kärcher

    Graues Kärcher Steuergerät mit zwei Drehknöpfen und rotem Schalter auf gelbem Hintergrund.

    Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse

    Bestellnummer: 2.642-157.0

    Fernbedienung für die Geräte der HDS Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein/-Aus. Zur Wandmontage.