Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.642-157.0Fernbedienung für die Geräte der HDS Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein/-Aus. Zur Wandmontage.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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