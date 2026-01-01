Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompakt-, Mittel- und Superklasse | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.644-475.0Lichtfühler zur Überwachung der Brennerflamme. Die Funktionsweise des Lichtfühlers: Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2