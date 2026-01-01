Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompakt-, Mittel- und Superklasse | Kärcher

    Kärcher Sensor Kit mit Kabel, schwarzer Halterung, zwei weißen Kabelbindern und zwei Schrauben auf weißem Hintergrund.

    Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompakt-, Mittel- und Superklasse

    Bestellnummer: 2.644-475.0

    Lichtfühler zur Überwachung der Brennerflamme. Die Funktionsweise des Lichtfühlers: Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.