Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompakt-, Mittel- und Superklasse | Kärcher

Lichtfühler zur Überwachung der Brennerflamme. Die Funktionsweise: Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen. Der Lichtfühler ist notwendig für den stationären Betrieb der mobilen Geräte. Er ist kompatibel mit allen neuen Geräten der HDS-Kompakt-, Mittel- und Superklasse.