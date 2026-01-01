Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Anbausatz pannensichere Räder | Kärcher

    Schwarzes Rad mit roter Felge und Profil, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Anbausatz pannensichere Räder

    Bestellnummer: 2.851-067.0

    Die geschäumten Räder verbinden Fahrkomfort von Lufträdern und die Pannensicherheit von Vollgummirädern.