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    Anbausatz Schaumdüse | Kärcher

    Kärcher Saugschlauch mit transparentem Schlauch und schwarzem Anschlussstück auf weißem Hintergrund.

    Anbausatz Schaumdüse

    Bestellnummer: 2.112-013.0

    Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist: Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse