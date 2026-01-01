10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Anbausatz Schlauchtrommel für HD-Benzingeräte, 30 m | Kärcher

    Graue Schlauchtrommel mit angeschlossenem Schlauch und schwarzem Anschlussstück, auf einem Metallgestell montiert.

    Anbausatz Schlauchtrommel für HD-Benzingeräte, 30 m

    Bestellnummer: 2.110-004.0

    ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät, inkl. Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts. Unter Druck drehbar mit Anschluss EASY!Lock.