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    Anbausatz Schlauchtrommel für HD-Benzingeräte, 30 m | Kärcher

    Schwarze Schlauchtrommel mit Kurbel und angeschlossenem Schlauch, auf weißem Hintergrund.

    Anbausatz Schlauchtrommel für HD-Benzingeräte, 30 m

    Bestellnummer: 2.637-880.0

    ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und Platz sparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Gerätes). Unter Druck drehbar mit Anschluss 22 x 1,5.
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