Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Benzingeräte, 20 m | Kärcher

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Bestellnummer: 2.110-005.0ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und Platz sparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Gerätes). Unter Druck drehbar mit Anschluss 22 x 1,5.
Länge (m)
20
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.9
Lieferumfang