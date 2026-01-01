10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Kompaktklasse, 20 m | Kärcher

    Schwarze Kärcher Schlauchtrommel mit Schlauchanschluss, seitlich fotografiert.

    Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Kompaktklasse, 20 m

    Bestellnummer: 2.110-010.0

    ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts). Unter Druck drehbar mit Anschluss für Stecknippel.