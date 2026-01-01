Anbausatz Verzurrösen | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-053.0Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Hochdruckreinigern der HDS-Mittel- und -Superklasse während des Transports.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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