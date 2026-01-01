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    Antrieb Bürstenwalze 500 | Kärcher

    Kärcher Rohrreinigungsdüse mit gelben Rädern und silbernem Zylinder auf weißem Hintergrund.

    Antrieb Bürstenwalze 500

    Bestellnummer: 4.762-584.0

    Wasserbetriebener Antrieb für rotierende Bürstenwalzen. Zur Reinigung von Fassaden oder Solaranlagen mit unseren professionellen Hochdruckreinigern. Montage an Strahlrohr oder Teleskoplanze.