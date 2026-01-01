Antrieb Bürstenwalze 500 | Kärcher

In hochwertiger und langlebiger Ausführung aus Edelstahl und PEEK erweitert der wasserbetriebene Antrieb für rotierende Bürstenwalzen die Anwendungsmöglichkeiten unserer professionellen Hochdruckreiniger – auch der kleinsten mit geringeren Wasserfördermengen. Der Antrieb mit integriertem Sprühbalken für perfekten Wasserauftrag ermöglicht dabei den Einsatz unterschiedlich harter Bürstenaufsätze, die mittels eines Schnellwechselsystems sehr einfach zu wechseln sind und sicher mit dem Antrieb verbunden werden. Der Antrieb ist wahlweise direkt am Strahlrohr oder an einer Teleskoplanze montierbar. Die Aufsätze eignen sich je nach Ausführung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten an Solaranlagen, Glasflächen, empfindlichen und rauen Fassaden, aber auch für Terrassen mit Stein- oder Holzbelägen. Bei der Fassadenreinigung ziehen die Bürsten dabei selbsttätig nach oben und reduzieren so den Kraftaufwand des Anwenders. Optional sind dazu ein Spritzschutz (4.762-621.0) sowie ein Variogelenk (4.481-042.0) erhältlich.

Rotierender, wasserangetriebener Bürstenwalzenantrieb Kein zusätzlicher Motor für Bürstenantrieb erforderlich. Kompakte Bauweise und geringes Gewicht. Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und PEEK. Wechselbare Bürstenaufsätze Garantiert die optimale Bürste für jeden Untergrund. Hörbares Einrasten der Bürstenaufsätze gewährleistet eine sichere Anwendung. Farbcodierung erleichtert die Auswahl des passenden Bürstenaufsatzes. Integrierter Sprühbalken Gleichmäßiger Wasserauftrag über die ganze Bürstenlänge.