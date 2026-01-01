Anwendungen | Kärcher

Kehren und Reinigen
Beste Kehr- und Reinigungsergebnisse bei größtmöglicher Flexibilität – die Reinigungsprofis von Kärcher Municipal überzeugen im Arbeitseinsatz mit ihrer Effizienz und Wendigkeit.
Ob auf Straßen, Wegen oder Wiesen, ob in Fußgängerzonen, Stadien oder Parks, ob in Zeilen oder Reihen: Systemfahrzeuge von Kärcher Municipal sind für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und meistern vielfältige Anwendungen auf höchstem Niveau.
Beste Kehr- und Reinigungsergebnisse bei größtmöglicher Flexibilität – die Reinigungsprofis von Kärcher Municipal überzeugen im Arbeitseinsatz mit ihrer Effizienz und Wendigkeit.
Das Komplettprogramm gegen Eis und Schnee – unsere robusten, zuverlässigen und leistungsstarken Winterdienstfahrzeuge mit bis zu 129 PS (95 kW) machen den Weg frei.
Vielfältige, flexible und bodenschonende Grünpflege? Die multifunktionalen Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeuge mähen und pflegen auf höchstem Niveau.
Von A wie Asphaltfräsen bis W wie Wildkrautbeseitigung – das breite Fahrzeug- und Anbaugeräteprogramm garantiert zu jeder Aufgabe die passende Lösung.
Beste Kehr- und Reinigungsergebnisse bei größtmöglicher Flexibilität – die Reinigungsprofis von Kärcher Municipal überzeugen im Arbeitseinsatz mit ihrer Effizienz und Wendigkeit.
Die Wendigkeit, das einfache Handling und die perfekte Rundumsicht unserer Straßenkehrmaschinen schaffen beste Voraussetzungen für effizientes und komfortables Arbeiten. Für die Reinigung von Parkbuchten bis zu großen Flächen bietet Kärcher Municipal unterschiedliche Kehrmaschinen, die mit ihrer hohen Saugleistung und zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten, wie Hochentleerung, großem Fassungsvolumen, Hochdrucklanze, Gießarm und Mäh-Saug-Kombination das Arbeitsergebnis perfektionieren.
Ob Laub gekehrt, Schmutz weggeschwemmt oder mit Hochdruck gereinigt werden soll: Mit einem Reinigungsfahrzeug aus unserem Haus sichern Sie sich Premiumqualität und optimale Ergebnisse.
Das Komplettprogramm gegen Eis und Schnee – unsere robusten, zuverlässigen und leistungsstarken Winterdienstfahrzeuge mit bis zu 129 PS (95 kW) machen den Weg frei.
Ob es ums Fräsen, Räumen oder Schneekehren geht, ob Sand, Splitt oder Sole gestreut werden muss – auf unsere starken, kompakten und wendigen Geräteträger ist in allen Witterungslagen Verlass. Dank permanentem Allradantrieb und 4 gleich großen Rädern ist die Traktion auch bei winterlichen Bedingungen hervorragend. Vor allem beim Schneefräsen wirkt die intelligente Grenzlastregelung: Sie sorgt dafür, dass sich die Fahrgeschwindigkeit automatisch an die Leistungsabnahme am Frontanbaugerät anpasst.
Damit auch der Fahrer bei Minustemperaturen vollen Einsatz bringen kann, verfügen die Komfortkabinen über eine optimale Wärmedämmung, leistungsstarke Heizungen und wintergerechte Ausstattungsmerkmale wie Sitzheizung, Klimaanlage oder beheizbare Frontscheibe und Außenspiegel.
Vielfältige, flexible und bodenschonende Grünpflege? Die multifunktionalen Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeuge mähen und pflegen auf höchstem Niveau.
Es ist großflächig, es ist steil, es ist beengt? Es ist egal: Ein Kommunalfahrzeug aus dem Hause Kärcher Municipal ist perfekt für die Rasenpflege und Regeneration sowie die Hecken- und Böschungspflege geeignet. Flexible Anschluss- und Anbaumöglichkeiten, seine Steigfähigkeit und Wendigkeit sowie die hohe Flächenleistung eröffnen praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten als Mähfahrzeug und für die Grünflächenpflege.
Vier gleich große Räder sorgen für beste Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung, bei Modellen mit Knicklenkung erleichtern der minimale Wendekreis und das spurtreue Fahren die Arbeit. Grünflächen aller Art können so auch in schwer zugänglichen Bereichen schnell, effektiv und in höchster Qualität bearbeitet werden. Gleichzeitig garantieren die multifunktionalen Geräteträger einen schnellen und leichten Abtransport des Schnittguts und stellen damit eine lückenlose Entsorgungskette sicher.
Dank Klimaanlage und geräumigem Komfortarbeitsplatz behält der Fahrer auch bei sommerlichen Temperaturen einen kühlen Kopf.
Ganz gleich, wie Ihre Anforderungen auch aussehen: Bei Kärcher Municipal finden Sie die passende Lösung. Mit unserer breiten Palette an Systemfahrzeugen und dem vielfältigen Angebot unserer Anbaugerätepartner haben wir für praktisch jede Aufgabenstellung eine Antwort parat.
Die knickgelenkten Systemfahrzeuge mit 65 und 129 PS ermöglichen dank ihrer idealen Kombination aus Wendigkeit, Bodenschonung und permanentem Allradantrieb ein extrem effizientes Arbeiten – und das bei maximalem Komfort und hoher Sicherheit.
Das Fahrzeugkonzept mit vorn liegender Kabine ist perfekt für Frontanwendungen im Wein- und Obstbau geeignet.
Ihre Vorteile
Parkflächen, Friedhöfe, öffentliche Plätze und Bushaltestellen, aber auch Sport-, Tennen- und Tennisplätze sowie Hafen- oder Ufergebiete müssen von Unkraut freigehalten werden.
Die sehr kompakte Bauweise und Unabhängigkeit von externer Wasser- oder Stromversorgung ermöglichen einen Einsatz auch an sehr entlegenen Orten sowie auf Gehwegen, in Parkanlagen oder in Innenstadtbereichen. Unkraut wird gezielt mit 98 °C heißem Wasser bekämpft – maschinell mithilfe des montierten Frontbalkens oder manuell mit der Handlanze.
Die Heißwasser-Wildkrautbekämpfungsanlage ist langfristig betrachtet mit nur ca. 4 Behandlungen pro Jahr der wirtschaftlichste Ansatz.