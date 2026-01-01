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    Anwendungen | Kärcher

    Anwendungen

    Ob auf Straßen, Wegen oder Wiesen, ob in Fußgängerzonen, Stadien oder Parks, ob in Zeilen oder Reihen: Systemfahrzeuge von Kärcher Municipal sind für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und meistern vielfältige Anwendungen auf höchstem Niveau.

    Kehr- und Reinigungsgeräte von Kärcher

    Kehren und Reinigen

    Beste Kehr- und Reinigungsergebnisse bei größtmöglicher Flexibilität – die Reinigungsprofis von Kärcher Municipal überzeugen im Arbeitseinsatz mit ihrer Effizienz und Wendigkeit.

    robuste, zuverlässige und leistungsstarke Winterdienstfahrzeuge von Kärcher

    Winterdienst

    Das Komplettprogramm gegen Eis und Schnee – unsere robusten, zuverlässigen und leistungsstarken Winterdienstfahrzeuge mit bis zu 129 PS (95 kW) machen den Weg frei.

    multifunktionale Kärcher Municipal Kommunalfahrzeuge

    Grünpflege

    Vielfältige, flexible und bodenschonende Grünpflege? Die multifunktionalen Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeuge mähen und pflegen auf höchstem Niveau.

    breite Fahrzeug- und Anbaugeräteprogramm von Kärcher

    Spezialanwendungen

    Von A wie Asphaltfräsen bis W wie Wildkrautbeseitigung ­– das breite Fahrzeug- und Anbaugeräteprogramm garantiert zu jeder Aufgabe die passende Lösung.

    Kehren und Reinigen

    Beste Kehr- und Reinigungsergebnisse bei größtmöglicher Flexibilität – die Reinigungsprofis von Kärcher Municipal überzeugen im Arbeitseinsatz mit ihrer Effizienz und Wendigkeit.

     

    Kärcher MC 250
    Kärcher MC 130
    Kärcher MIC 42

    Unsere Reinigungsfahrzeuge kehren, saugen und schwemmen an jedem Einsatzort

    Die Wendigkeit, das einfache Handling und die perfekte Rundumsicht unserer Straßenkehrmaschinen schaffen beste Voraussetzungen für effizientes und komfortables Arbeiten. Für die Reinigung von Parkbuchten bis zu großen Flächen bietet Kärcher Municipal unterschiedliche Kehrmaschinen, die mit ihrer hohen Saugleistung und zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten, wie Hochentleerung, großem Fassungsvolumen, Hochdrucklanze, Gießarm und Mäh-Saug-Kombination das Arbeitsergebnis perfektionieren.

    Ob Laub gekehrt, Schmutz weggeschwemmt oder mit Hochdruck gereinigt werden soll: Mit einem Reinigungsfahrzeug aus unserem Haus sichern Sie sich Premiumqualität und optimale Ergebnisse.

    Vielfältige Anwendungen in der Reinigung

    • Kehrsaugen
    • Freikehren
    • Laubbeseitigung
    • Schwemmen
    • Hochdruckreinigung
    • Wildkrautbekämpfung
    Mehr erfahren

    Winterdienst

    Das Komplettprogramm gegen Eis und Schnee – unsere robusten, zuverlässigen und leistungsstarken Winterdienstfahrzeuge mit bis zu 129 PS (95 kW) machen den Weg frei.

    Kärcher MIC 26
    Kärcher S 75
    Kärcher S 130

    Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeuge räumen den Winter einfach weg

    Ob es ums Fräsen, Räumen oder Schneekehren geht, ob Sand, Splitt oder Sole gestreut werden muss – auf unsere starken, kompakten und wendigen Geräteträger ist in allen Witterungslagen Verlass. Dank permanentem Allradantrieb und 4 gleich großen Rädern ist die Traktion auch bei winterlichen Bedingungen hervorragend. Vor allem beim Schneefräsen wirkt die intelligente Grenzlastregelung: Sie sorgt dafür, dass sich die Fahrgeschwindigkeit automatisch an die Leistungsabnahme am Frontanbaugerät anpasst.

    Damit auch der Fahrer bei Minustemperaturen vollen Einsatz bringen kann, verfügen die Komfortkabinen über eine optimale Wärmedämmung, leistungsstarke Heizungen und wintergerechte Ausstattungsmerkmale wie Sitzheizung, Klimaanlage oder beheizbare Frontscheibe und Außenspiegel.

    Vielfältige Anwendungen im Winterdienst

    • Schneeräumen
    • Schneefräsen
    • Schneekehren
    • Schneeverladen
    • Streuen (mit Aufbau-, Kasten- oder Trichterstreuer)
    • Solesprühen
    • Eiskratzen

    Grünpflege

    Vielfältige, flexible und bodenschonende Grünpflege? Die multifunktionalen Kärcher Municipal-Kommunalfahrzeuge mähen und pflegen auf höchstem Niveau.

    Kärcher MIC 42
    Kärcher S 75
    Kärcher S 130

    Grünes Licht für effiziente Pflege

    Es ist großflächig, es ist steil, es ist beengt? Es ist egal: Ein Kommunalfahrzeug aus dem Hause Kärcher Municipal ist perfekt für die Rasenpflege und Regeneration sowie die Hecken- und Böschungspflege geeignet. Flexible Anschluss- und Anbaumöglichkeiten, seine Steigfähigkeit und Wendigkeit sowie die hohe Flächenleistung eröffnen praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten als Mähfahrzeug und für die Grünflächenpflege.

    Vier gleich große Räder sorgen für beste Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung, bei Modellen mit Knicklenkung erleichtern der minimale Wendekreis und das spurtreue Fahren die Arbeit. Grünflächen aller Art können so auch in schwer zugänglichen Bereichen schnell, effektiv und in höchster Qualität bearbeitet werden. Gleichzeitig garantieren die multifunktionalen Geräteträger einen schnellen und leichten Abtransport des Schnittguts und stellen damit eine lückenlose Entsorgungskette sicher.

    Dank Klimaanlage und geräumigem Komfortarbeitsplatz behält der Fahrer auch bei sommerlichen Temperaturen einen kühlen Kopf.

    Vielfältige Anwendungen in der Grünpflege

    • Mähen (mit Sichel-, Groß-, Flächen-, Spindel- oder Seitenauslegermäher)
    • Mähsaugen
    • Mulchen
    • Heckenschneiden
    • Bewässerung und Gießen
    • Kunstrasenreinigung

    Ihre Spezialanwendung ist unser Spezialgebiet

    Ganz gleich, wie Ihre Anforderungen auch aussehen: Bei Kärcher Municipal finden Sie die passende Lösung. Mit unserer breiten Palette an Systemfahrzeugen und dem vielfältigen Angebot unserer Anbaugerätepartner haben wir für praktisch jede Aufgabenstellung eine Antwort parat.

    knickgelenkte Systemfahrzeuge von Kärcher

    Wein- und Obstbau

    Die knickgelenkten Systemfahrzeuge mit 65 und 129 PS ermöglichen dank ihrer idealen Kombination aus Wendigkeit, Bodenschonung und permanentem Allradantrieb ein extrem effizientes Arbeiten – und das bei maximalem Komfort und hoher Sicherheit.

    Das Fahrzeugkonzept mit vorn liegender Kabine ist perfekt für Frontanwendungen im Wein- und Obstbau geeignet.

    Ihre Vorteile

    • Hervorragende Sicht auf das Frontanbaugerät für exaktes und entspanntes Arbeiten
    • Zusätzlicher Aufbauraum hinten über dem Motor für Fässer mit bis zu 1000 Liter Volumen
    • Sehr hohe Hydraulikleistung mit bis zu 120 l/min, stufenloses Fahren, extreme Zuladung
    effektive Unkrautbeseitigung mit Kärcher

    Unkrautentfernung mit Heißwasser

    Parkflächen, Friedhöfe, öffentliche Plätze und Bushaltestellen, aber auch Sport-, Tennen- und Tennisplätze sowie Hafen- oder Ufergebiete müssen von Unkraut freigehalten werden.

    Die sehr kompakte Bauweise und Unabhängigkeit von externer Wasser- oder Stromversorgung ermöglichen einen Einsatz auch an sehr entlegenen Orten sowie auf Gehwegen, in Parkanlagen oder in Innenstadtbereichen. Unkraut wird gezielt mit 98 °C heißem Wasser bekämpft – maschinell mithilfe des montierten Frontbalkens oder manuell mit der Handlanze.

    Die Heißwasser-Wildkrautbekämpfungsanlage ist langfristig betrachtet mit nur ca. 4 Behandlungen pro Jahr der wirtschaftlichste Ansatz.

    Zudem bieten wir noch viele weitere Speziallösungen an, unter anderem:

    • Asphaltfräsen
    • Reinigung von Leitpfosten und Straßenschildern
    • Reinigung und Pflege von Solarparks
    • Baumstumpffräse
    • Forstmulcher
    • Tunnelreinigung
    • Fahrbahnmarkierung