Anwendungen | Kärcher

Grünes Licht für effiziente Pflege

Es ist großflächig, es ist steil, es ist beengt? Es ist egal: Ein Kommunalfahrzeug aus dem Hause Kärcher Municipal ist perfekt für die Rasenpflege und Regeneration sowie die Hecken- und Böschungspflege geeignet. Flexible Anschluss- und Anbaumöglichkeiten, seine Steigfähigkeit und Wendigkeit sowie die hohe Flächenleistung eröffnen praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten als Mähfahrzeug und für die Grünflächenpflege.

Vier gleich große Räder sorgen für beste Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung, bei Modellen mit Knicklenkung erleichtern der minimale Wendekreis und das spurtreue Fahren die Arbeit. Grünflächen aller Art können so auch in schwer zugänglichen Bereichen schnell, effektiv und in höchster Qualität bearbeitet werden. Gleichzeitig garantieren die multifunktionalen Geräteträger einen schnellen und leichten Abtransport des Schnittguts und stellen damit eine lückenlose Entsorgungskette sicher.

Dank Klimaanlage und geräumigem Komfortarbeitsplatz behält der Fahrer auch bei sommerlichen Temperaturen einen kühlen Kopf.

Vielfältige Anwendungen in der Grünpflege