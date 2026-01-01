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    Aufsatz für Mopp Box 20 L | Kärcher

    Graues, rechteckiges Metallteil mit abgerundeten Kanten und mehreren rechteckigen Löchern.

    Aufsatz für Mopp Box 20 L

    Bestellnummer: 6.999-309.0

    Erleichtert das Aufstellen der Flachmopps im Eimer während der Vortränkung und das Aufspannen am Halter während der Reinigung.
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