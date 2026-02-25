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    Aufsitz-Kehrsaugmaschinen | Kärcher

    Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

    Wirtschaftlich, sauber und effizient auf mittleren und großen Flächen: Dank ihrer Variantenvielfalt werden Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen jeglichen Ansprüchen gerecht. Hierbei wird stets auf die neueste und kundenorientierte Technik sowie einfacher Handhabung, Zugang und Service besonders großer Wert gelegt.

    Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

    Effiziente Maschinen für saubere Böden.

    Verschiedene Bodenbeläge erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. Die Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher vereinen viele Vorteile und können individuell angepasst werden.

    √ Effiziente Kehr- und Saugtechnik.

    √ Flexibler Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung.

    √ Einfache Bedienung dank EASY-Operation.

    √ Einfaches Handling

    √ Höchste Wirtschaftlichkeit.

    √ Ausgefeilte Ergonomie.

    √ Individuell konfigurierbar: auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst.

     