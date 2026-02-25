Aufsitz-Kehrsaugmaschinen | Kärcher

Effiziente Maschinen für saubere Böden.
Verschiedene Bodenbeläge erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. Die Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher vereinen viele Vorteile und können individuell angepasst werden.
√ Effiziente Kehr- und Saugtechnik.
√ Flexibler Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung.
√ Einfache Bedienung dank EASY-Operation.
√ Einfaches Handling
√ Höchste Wirtschaftlichkeit.
√ Ausgefeilte Ergonomie.
√ Individuell konfigurierbar: auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst.