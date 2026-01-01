Autodüse, DN 35, 90 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.906-108.0Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.
Standardnennweite ( )
35
Menge (Stück)
1
Breite (mm)
90
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
240 x 130 x 100
Anwendungsgebiete