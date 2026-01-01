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    Autodüse, DN 35, 90 mm | Kärcher

    Schwarze Kärcher Fugendüse, leicht gebogen, mit schmaler Öffnung und gerillter Oberfläche, vor weißem Hintergrund.

    Autodüse, DN 35, 90 mm

    Bestellnummer: 6.906-108.0

    Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.