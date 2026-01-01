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    Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m | Kärcher

    Edelstahl-Schlauchaufroller mit schwarzem Griff und Halterung, auf weißem Hintergrund.

    Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m

    Bestellnummer: 6.392-442.0

    Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss).