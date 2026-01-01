Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m | Kärcher

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Bestellnummer: 6.392-076.0Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl)
Länge (m)
20
Temperatur (°C)
max. 150
Max. Druck (bar)
200
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
17.1
Lieferumfang