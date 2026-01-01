Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.639-257.0Federgetriebene und betriebsbereite, automatische Schlauchtrommel zur Wandmontage. Vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt Rüstzeiten und erhöht die Arbeitssicherheit.
Länge (m)
15
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7.1
Lieferumfang