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    Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m | Kärcher

    Kärcher Schlauchtrommel mit gelbem Griff, montiert an einer Wand. Schwarzes Gehäuse mit sichtbarem Schlauch.

    Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m

    Bestellnummer: 2.639-257.0

    Federgetriebene und betriebsbereite, automatische Schlauchtrommel zur Wandmontage. Vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt Rüstzeiten und erhöht die Arbeitssicherheit.