Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m | Kärcher

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Bestellnummer: 6.392-106.0Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff
Länge (m)
20
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
250
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
11.2
Lieferumfang