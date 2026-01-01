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    Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m | Kärcher

    Schwarze Schlauchtrommel mit gelbem Halter und rotem Knopf, montiert auf einer Metallplatte.

    Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m

    Bestellnummer: 6.392-106.0

    Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff